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Gençlerbirliği - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Gençlerbirliği ile Bandırmaspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 10:40
Gençlerbirliği - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Gençlerbirliği - Bandırmaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

TFF 1. Lig'de 34. hafta maçında heyecan devam ediyor. Gençlerbirliği ile Bandırmaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GENÇLERBİRLİĞİ - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Bandırmaspor maçı 19 Nisan Salı günü saat 16.00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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