Gençlerbirliği - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Gençlerbirliği - Bandırmaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

TFF 1. Lig'de 34. hafta maçında heyecan devam ediyor. Gençlerbirliği ile Bandırmaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GENÇLERBİRLİĞİ - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Bandırmaspor maçı 19 Nisan Salı günü saat 16.00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.