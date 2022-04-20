TFF 1. Lig'den haberler

Hedef değişmedi 33. haftayı bay geçecek Bandırma, G.Birliği maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kalan 5 maçta hedefin aynı olduğunu belirten Teknik Direktör Mustafa Gürsel, "Taraftar bu sezon yanımızda oldu. Layık olarak sezonu bitireceğiz" sözlerini sarf etti.

EN KRİTİK RANDEVU

Alt sıraları ilgilendiren maçta Kocaeli'yle karşılaşacak Menemen'de, Teknik Direktör Cenk Laleci en kritik maçlardan birine çıkacaklarını söyledi. Laleci, "Kazanıp rakibimizi hem puan hem de ikili averajda geride bırakmayı hedefliyoruz" dedi.

MANİSA UMUTLU

Altınordu'ya yenilerek play-off şansını zora sokan Manisa FK, kümede kalma umutlarını yitiren Balıkesir'le karşılaşacak. Teknik Direktör Turgay Altay, "Yeni seri istiyoruz. Balıkesir engelini aşarak buna başlayacağız" diye konuştu.

LİDER GERİ SAYIYOR

Evinde Altınordu'yu konuk edecek Ankaragücü, kazanarak Süper Lig'e bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "Rakibimiz 6 maçtır kaybetmiyor. Süper Lig'e yaklaşmak için kazanacağız" ifadesini kullandı.