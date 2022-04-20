BB Erzurumspor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

BB Erzurumspor - Tuzlaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

TFF 1. Lig'de 33. hafta maçında heyecan devam ediyor. BB Erzurumspor ile Tuzlaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, BB Erzurumspor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BB ERZURUMSPOR - TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

BB Erzurumspor - Tuzlaspor maçı 19 Nisan Salı günü saat 16.00'da TRT Avaz'da canlı yayınlanacak.