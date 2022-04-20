Ankaragücü - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Ankaragücü - Altınordu maçını canlı takip etmek için tıklayın

TFF 1. Lig'de 33. hafta maçında heyecan devam ediyor. Ankaragücü ile Altınordu kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Ankaragücü - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANKARAGÜCÜ - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Altınordu maçı 19 Nisan Salı günü saat 16.00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.