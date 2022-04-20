Haberler TFF 1.Lig Ankaragücü 2-3 Altınordu (MAÇ SONUCU ÖZET)

Ankaragücü 2-3 Altınordu (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor haberi... TFF 1. Lig'de heyecan 33. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 33. hafta karşılaşmasında Ankaragücü sahasında Altınordu ile karşı karşıya geldi. Mücadele konuk ekibin 3-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2022 Çarşamba 18:00
Ankaragücü 2-3 Altınordu (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'de heyecan sürüyor. 33. hafta karşılaşmasında lider Ankaragücü sahasında Altınordu ile karşı karşıya geldi. Kritik mücadeledede gülen taraf 3-2'lik skorla konuk ekip Altınordu oldu.

Ankaragücü'nün golleri Geraldo ve Ariyibi'den gelirken, konuk ekibin gollerini Şeref Özcan (2) ve Hüsamettin Yener kaydetti

Ayrıca Ankaragücü'nde Ghayas Zahid, Altınordu'da ise Kubilay Aktaş kırmızı kart nedeniyle oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla Ankaragücü 63 puanda kaldı. Altınordu ise puanını 41'e yükselterek düşme hattından uzaklaştı.

DİĞER
Cennet Mahallesi'nin Ayşe'sini gören Hadise sanıyor! İşte değişimi dudak uçuklatan Belemir Temizsoy...
SON DAKİKA: Trabzon'da sakatlık şoku! Anthony Nwakaeme'de kas yaralanması tespit edildi
Rizespor maçında oynayacaklar mı? Pelkas ve Szalai...
Menajeri yeşil ışık yaktı! F.Bahçe'den golcü harekatı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bülent Korkmaz'dan Fenerbahçe değerlendirmesi!
BB Erzurumspor ve Tuzlaspor yenişemedi!
💥 20 Nisan 2022 Sayısal Loto çekildi mi?
Bilim Kurulu toplantısı ertelendi mi?
atv CANLI İZLE (HD) - atv dizileri | ATV YAYIN AKIŞI | atv CANLI YAYIN 📺
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bülent Korkmaz'dan Fenerbahçe değerlendirmesi! Bülent Korkmaz'dan Fenerbahçe değerlendirmesi! 18:16
Rossi'den Dünya Kupası sözleri! Rossi'den Dünya Kupası sözleri! 18:10
Ankaragücü'ne Altınordu çelmesi! Ankaragücü'ne Altınordu çelmesi! 18:00
BB Erzurumspor ve Tuzlaspor yenişemedi! BB Erzurumspor ve Tuzlaspor yenişemedi! 17:59
Fırtına'dan sakatlık açıklaması! Nwakaeme... Fırtına'dan sakatlık açıklaması! Nwakaeme... 16:42
Halil Akbunar için Göztepeli isim konuştu! Satılacak mı? Halil Akbunar için Göztepeli isim konuştu! Satılacak mı? 16:31
Daha Eski
Mesut Özil'e 2. müjde geldi! Mesut Özil'e 2. müjde geldi! 16:22
Rizespor maçında oynayacaklar mı? Pelkas ve Szalai... Rizespor maçında oynayacaklar mı? Pelkas ve Szalai... 16:05
Menajeri yeşil ışık yaktı! F.Bahçe'den golcü harekatı Menajeri yeşil ışık yaktı! F.Bahçe'den golcü harekatı 15:46
Marsilya - Nantes maçı saat kaçta? Marsilya - Nantes maçı saat kaçta? 15:28
Brest - Lyon maçı saat kaçta? Brest - Lyon maçı saat kaçta? 15:23
Manisa FK 3 puanı 3 golle aldı! Manisa FK 3 puanı 3 golle aldı! 15:21