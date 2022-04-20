Ankaragücü 2-3 Altınordu (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'de heyecan sürüyor. 33. hafta karşılaşmasında lider Ankaragücü sahasında Altınordu ile karşı karşıya geldi. Kritik mücadeledede gülen taraf 3-2'lik skorla konuk ekip Altınordu oldu.
Ankaragücü'nün golleri Geraldo ve Ariyibi'den gelirken, konuk ekibin gollerini Şeref Özcan (2) ve Hüsamettin Yener kaydetti
Ayrıca Ankaragücü'nde Ghayas Zahid, Altınordu'da ise Kubilay Aktaş kırmızı kart nedeniyle oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla Ankaragücü 63 puanda kaldı. Altınordu ise puanını 41'e yükselterek düşme hattından uzaklaştı.