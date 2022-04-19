Timsah tek yürek

Spor Toto 1. Lig'de düşme hattında yer alan Bursaspor, bugün G.Birliği'ni konuk edecek. Yeşil-beyazlı camia, bu maç için adeta kenetlendi. Tribünlerin dolmasının beklendiği mücadeleyle ilgili konuşan Bursaspor Başkanı Ömer Banaz, "G.Birliği maçına kenetlenmiş durumdayız. Bir galibiyet serisini başlatmak istiyoruz" dedi. Banaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "İstanbulspor maçında ciddi hakem hatalarıyla karşı karşıya kaldık. Fakat hepsini geride bıraktık. Sonraki maçımız Denizlispor ile yine iç sahada. Üst üste alınacak iki galibiyet bizi farklı yerlere taşıyacaktır." Öte yandan yeşil-beyazlılar, G.Birliği maçının saatinin değiştirilmesi için yaptığı başvuruyu geri çıktığını açıkladı.