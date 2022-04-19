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Denizlispor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Denizlispor - İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Denizlispor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 11:30
Denizlispor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Denizlispor - İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

TFF 1. Lig'de 33. hafta maçında heyecan devam ediyor. Denizlispor ile İstanbulspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Denizlispor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Denizlispor - İstanbulspor maçı 19 Nisan Salı günü saat 16.00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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