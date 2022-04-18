Ankaragücü gümbür gümbür

Süper Lig'e ara vermeden çıkmak isteyen Ankaragücü, bir zorlu engeli daha kayıpsız geçti. Sarı-lacivertliler, 30. dakikada öne geçti. Geraldo, Aatif'a aktardı, Aatif kaleye vurdu kaleciden seken topu ise Cem Ekinci filelere bıraktı: 1-0. 33. dakikada Eren Karadağ şutu kaleci Alkan topu kornere çeldi.



DİREKTEN DÖNDÜ

Maçın 53. dakikasında Adanaspor'da Eren Karadağ'ın pasıyla buluşan Ciss'in şutu üst direkten oyun alanına döndü. 59. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Zahid, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla fileleri salladı: 2-0.