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Ankaragücü gümbür gümbür

Sarı-lacivertliler konuk ettiği Adanaspor’u Cem Ekinci ve Zahid’in golleriyle devirdi. Başkent ekibi mutlu sona bir adım daha yaklaştı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 06:50
Ankaragücü gümbür gümbür

Süper Lig'e ara vermeden çıkmak isteyen Ankaragücü, bir zorlu engeli daha kayıpsız geçti. Sarı-lacivertliler, 30. dakikada öne geçti. Geraldo, Aatif'a aktardı, Aatif kaleye vurdu kaleciden seken topu ise Cem Ekinci filelere bıraktı: 1-0. 33. dakikada Eren Karadağ şutu kaleci Alkan topu kornere çeldi.

DİREKTEN DÖNDÜ
Maçın 53. dakikasında Adanaspor'da Eren Karadağ'ın pasıyla buluşan Ciss'in şutu üst direkten oyun alanına döndü. 59. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Zahid, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla fileleri salladı: 2-0.

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