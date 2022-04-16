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Kocaelispor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Kocaelispor ile Bandırmaspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kocaelispor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 12:00 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 12:00
Kocaelispor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Kocaelispor - Bandırmaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

TFF 1. Lig'de 32. hafta maçında heyecan devam ediyor. Kocaelispor - Bandırmaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Kocaelispor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOCAELİSPOR - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kocaelispor - Bandırmaspor maçı 16 Nisan Cumartesi günü saat 16:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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