Kocaelispor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Kocaelispor - Bandırmaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

TFF 1. Lig'de 32. hafta maçında heyecan devam ediyor. Kocaelispor - Bandırmaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Kocaelispor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOCAELİSPOR - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kocaelispor - Bandırmaspor maçı 16 Nisan Cumartesi günü saat 16:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.