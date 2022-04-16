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Boluspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Boluspor ile BB Erzurumspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Boluspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 13:28 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 13:30
Boluspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Boluspor - BB Erzurumspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

TFF 1. Lig'de 32. hafta maçında heyecan devam ediyor. Boluspor - BB Erzurumspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Boluspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOLUSPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Boluspor - BB Erzurumspor maçı 16 Nisan Cumartesi günü saat 20:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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