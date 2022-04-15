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İstanbulspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. İstanbulspor ile Bursaspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İstanbulspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 11:30 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 11:30
İstanbulspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

İstanbulspor - Bursaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

TFF 1. Lig'de 32. hafta maçında heyecan devam ediyor. İstanbulspor ile Bursaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, İstanbulspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSTANBULSPOR - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İstanbulspor - Bursaspor maçı 15 Nisan Cuma günü saat 20:30'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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