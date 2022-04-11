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Eyüpspor - Altınordu maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Eyüpspor ile Altınordu, Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki, Eyüpspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Eyüpspor - Altınordu maçıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi 10:00 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi 10:53
Eyüpspor - Altınordu maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

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Spor Toto 1. Lig'de heyecan sürüyor. 31. haftanın son maçında Eyüpspor ile Altınordu, Eyüp Stadı'nda kozlarını paylaşacak.

Mücadele öncesi Eyüpspor, topladığı 49 puanla 5. sırada bulunuyor. 34 puanı bulunan Altınordu ise 15. sırada yer alıyor.

EYÜPSPOR - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Eyüpspor - Altınordu maçı 11 Nisan Pazartesi günü saat 20.30'da başlayacak ve beIN SPORTS MAX 1'den canlı yayınlanacak.

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