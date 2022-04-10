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Menemenspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Menemenspor ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Menemenspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2022 Pazar 12:00 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2022 Pazar 12:00
Menemenspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Menemenspor - İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

TFF 1. Lig'de 31. hafta maçında heyecan devam ediyor. Menemenspor ile İstanbulspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Menemenspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MENEMENSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Menemenspor - İstanbulspor maçı 10 Nisan Pazar günü saat 16:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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