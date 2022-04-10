Manisa FK - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Manisa FK - Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

TFF 1. Lig'de 31. hafta maçında heyecan devam ediyor. Manisa FK ile Samsunspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Manisa FK - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANİSA FK - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manisa FK - Samsunspor maçı 10 Nisan Pazar günü saat 13:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.