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Bandırmaspor Boluspor maçı CANLI anlatım

Spor Toto 1. Lig'de heyecan 31. hafta maçlarıyla sürüyor. Bandırmaspor sahasında Boluspor'u konuk ediyor. Futbolseverler, maçın canlı yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Bandırmaspor-Boluspor maçı saat kaçta başladı ve hangi kanalda CANLI yayınlanıyor?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2022 Cumartesi 14:00 Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2022 Cumartesi 14:30
Bandırmaspor Boluspor maçı CANLI anlatım

Spor Toto 1. Lig'de 31. hafta müsabakalarının heyecanı yaşanıyor. Bandırmaspor evinde Boluspor'u ağırlıyor. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

📺BANDIRMASPOR-BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 13.30'da başlayan mücadele, TRT AVAZ kanalında canlı yayınlanıyor.

📌BANDIRMASPOR-BOLUSPOR MAÇI 11'LERİ

Bandırmaspor: Gökhan, Okan, Allyson, Lokman, Caner, Kerim, Mehmet, Landel, Levent, Beykan, Keny

Boluspor: Selmani, Fethi, Tugay, Bregu, Hakan, Arda Şengül, Gökhan, Bülent, Bertu, Berk, Balaj

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