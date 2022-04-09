Bandırmaspor Boluspor maçı CANLI anlatım

Spor Toto 1. Lig'de 31. hafta müsabakalarının heyecanı yaşanıyor. Bandırmaspor evinde Boluspor'u ağırlıyor. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
📺BANDIRMASPOR-BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 13.30'da başlayan mücadele, TRT AVAZ kanalında canlı yayınlanıyor.
📌BANDIRMASPOR-BOLUSPOR MAÇI 11'LERİ
Bandırmaspor: Gökhan, Okan, Allyson, Lokman, Caner, Kerim, Mehmet, Landel, Levent, Beykan, Keny
Boluspor: Selmani, Fethi, Tugay, Bregu, Hakan, Arda Şengül, Gökhan, Bülent, Bertu, Berk, Balaj