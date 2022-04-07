Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı: Yarış kızıştı

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, geçen hafta oynanan maçların ardından lig yarışının iyice kızıştığını söyledi. Başarılı çalıştırıcı, Eyüp maçında büyük şanssızlık yaşadıklarını ifade ederken, "69. dakikada gole giden topu kendi oyuncumuz çizgiden çıkardı yoksa skor 3-3'e gelecekti. 2-3 geri düştükten sonra birçok fırsatı harcadık. 2 topumuz direkten döndü. Oyuncu kalitemize güveniyoruz. Biz ligin en iyi takımıyız. Eyüp karşısındaki yenilgiyi bir an evvel unutup önümüze bakmalıyız. Şu an lideriz ama rehavete girmemeliyiz. Ayaklarımızı sağlam basmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.



LİG GERÇEKTEN ÇOK KEYİFLİ

Mustafa Dalcı, hem ilk iki takımın direkt şampiyon sayıldığı hem 6 takımın play-off için yarıştığı Spor Toto 1. Lig'in çok keyifli olduğunu ifade etti. Dalcı, "Yarış iyice kızıştı. Daha da kızışacak. Bu hafta çok zor ve keyifli maçlar olacak. Spor Toto 1. Lig şu anda Süper Lig'den çok daha keyifli bir hal aldı. Buranın heyecanı bambaşka. Umarım sezon sonunda ipi göğüsleriz. Bu taraftar ve bu camia en iyi yerleri hak ediyor. Kalan 7 haftanın 4'ünü iç sahada oynayacağız. Taraftarlarımıza yine çok ihtiyacımız olacak" ifadelerini kullandı.