Bandırma iddialı

SPOR Toto 1. Lig'de deplasmandaki Samsunspor galibiyeti ve ilk 2'deki rakiplerinin puan kayıplarıyla iddiasını artıran Bandırmaspor, Bolu'ya da bilendi. 5 maçtır galibiyete hasret kalan rakiplerini de puansız göndermek istediklerini belirten teknik direktör Mustafa Gürsel, "Boluspor ile zorlu bir 90 dakikada karşılaşacağız. Hedefimiz 3 puan alarak zirve yarışını sürdürmek. Rakibe de saygı göstererek seyircimizi yine Samsun maç dönüşündeki olduğu gibi arkamıza alıp 3 puanla ayrılmak istiyoruz" diye camiaya umut dağıttı.