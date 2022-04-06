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Bandırma iddialı

Samsun’dan 3 puanla dönen Bandırmaspor, evinde Bolu engelini de aşıp zirve yarışını sürdürmek istiyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2022 Çarşamba 06:50
Bandırma iddialı
SPOR Toto 1. Lig'de deplasmandaki Samsunspor galibiyeti ve ilk 2'deki rakiplerinin puan kayıplarıyla iddiasını artıran Bandırmaspor, Bolu'ya da bilendi. 5 maçtır galibiyete hasret kalan rakiplerini de puansız göndermek istediklerini belirten teknik direktör Mustafa Gürsel, "Boluspor ile zorlu bir 90 dakikada karşılaşacağız. Hedefimiz 3 puan alarak zirve yarışını sürdürmek. Rakibe de saygı göstererek seyircimizi yine Samsun maç dönüşündeki olduğu gibi arkamıza alıp 3 puanla ayrılmak istiyoruz" diye camiaya umut dağıttı.
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