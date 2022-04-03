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Balıkesirspor - Erzurumspor: 1-5 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Erzurumspor, Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında konuk olduüu Balıkesirspor'u 5-1 mağlup etti. Erzurumspor'un gollerini Olanare (3), Eren Tozlu ve Mücahid kaydetti. Balıkesirspor'un tek golü Batuhan İşçiler'den geldi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2022 Pazar 18:08
Balıkesirspor - Erzurumspor: 1-5 (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Balıkesirspor, BB Erzurumspor'u konuk etti. Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi, BB Erzurumspor 5-1 kazandı.

BB Erzurumspor'un gollerini 11, 27 ve 64. dakikalarda Aaron Samuel Olanare, 46. dakikada Mücahit Albayrak ve 52. dakikada Eren Tozlu kaydetti.

Balıkesirspor'un tek golü ise 82. dakikada penaltıyı gole çeviren Batuhan İşçiler'den geldi.

Bu sonuçla birlikte puanını 47'ye yükselten BB Erzurumspor, ligde 5. sıraya yerleşti. 11 puanı bulunan Balıkesispor ise son sırada yer aldı.

Gelecek hafta BB Erzurumspor, Boluspor'a konuk olacak. Balıkesirspor ise deplasmanda Adanaspor ile karşı karşıya gelecek.
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