Altınordu - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

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TFF 1. Lig'de 30. hafta maçında heyecan devam ediyor. Altınordu ile Adanaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Altınordu - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALTINORDU - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Altınordu - Adanaspor 3 Nisan Pazar günü saat 20:30'da başlayacak ve TRT Avaz'da canlı yayınlanacak.