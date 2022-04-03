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Altınordu - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Altınordu ile Adanaspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Altınordu - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2022 Pazar 14:14
Altınordu - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

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TFF 1. Lig'de 30. hafta maçında heyecan devam ediyor. Altınordu ile Adanaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Altınordu - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALTINORDU - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Altınordu - Adanaspor 3 Nisan Pazar günü saat 20:30'da başlayacak ve TRT Avaz'da canlı yayınlanacak.

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