"Tarih yazacaklar"

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Spor Toto 1. Lig'de lider durumda bulunduklarını ve şampiyonluğa giden yoldaki kilit maçı bu hafta Eyüpspor karşısında oynayacaklarını söyledi. Koca, "Taraftarımızın önünde çok önemli bir maça çıkacağız. Eyüpspor ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirdi. Onlar da en kötü play-off'ta olmak istiyor. Heyecanı yüksek bir maç olacak. Eyüpspor maçı hedefe ulaşmada en önemli anahtarlardan biri olacaktır. Ciddi bir şekilde hazırlandık. Taraftarımızın da desteğiyle bu maçı kazanacağımıza inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.



Başkan Koca, futbolcular ve teknik heyete çok güvendiğini dile getirdi. Kadronun büyük bir emek ortaya koyduğunu söyleyen Koca, sözlerini şöyle tamamladı: "Son dakikalarda 5-6 maç kazandık, bu da oyuncularımızın mücadeleci ruhunu gösterir. İnşallah bu takım, bu oyuncularla şampiyon olacak. Şampiyon olan bu takımın oyuncuları tarih yazacak. Sezona bu kadroyla başladığımızda çok eleştiri aldık ama biz bu oyunculara inandık. Onlar da bizi mahcup etmedi."