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Samsunspor-Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan 30. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 30. hafta mücadelesinde Samsunspor sahasında Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına az bir süre kala futbolseverler Samsunspor-Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2022 Cumartesi 09:42
Samsunspor-Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan 30. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 30. hafta mücadelesinde Samsunspor sahasında Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına az bir süre kala futbolseverler Samsunspor-Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

SAMSUNSPOR-BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2 Nisan Cumartesi günü oynanacak olan Samsunspor Bandırmaspor maçının başlama düdüğü 20.30'da çalacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

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