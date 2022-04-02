Haberler TFF 1.Lig Keçiörengücü-Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Keçiörengücü-Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan 30. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 30. hafta mücadelesinde Keçiörengücü sahasında Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına az bir süre kala futbolseverler Keçiörengücü-Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2022 Cumartesi 09:32
Keçiörengücü-Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan 30. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 30. hafta mücadelesinde Keçiörengücü sahasında Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına az bir süre kala futbolseverler Keçiörengücü-Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

KEÇİÖRENGÜCÜ-BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2 Nisan Cumartesi günü oynanacak olan Keçiörengücü Bursaspor maçının başlama düdüğü 13.30'da çalacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

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