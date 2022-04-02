TFF 1. Lig'de heyecan 30. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 30. hafta mücadelesinde Keçiörengücü sahasında Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına az bir süre kala futbolseverler Keçiörengücü-Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

KEÇİÖRENGÜCÜ-BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2 Nisan Cumartesi günü oynanacak olan Keçiörengücü Bursaspor maçının başlama düdüğü 13.30'da çalacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.