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İstanbulspor-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan 30. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 30. hafta mücadelesinde İstanbulspor sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına az bir süre kala futbolseverler İstanbulspor-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2022 Cumartesi 09:38
İstanbulspor-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan 30. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 30. hafta mücadelesinde İstanbulspor sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına az bir süre kala futbolseverler İstanbulspor-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

İSTANBULSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2 Nisan Cumartesi günü oynanacak olan İstanbulspor Gençlerbirliği maçının başlama düdüğü 16.00'da çalacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

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