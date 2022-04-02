TFF 1. Lig'de heyecan 30. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 30. hafta mücadelesinde İstanbulspor sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına az bir süre kala futbolseverler İstanbulspor-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

İSTANBULSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2 Nisan Cumartesi günü oynanacak olan İstanbulspor Gençlerbirliği maçının başlama düdüğü 16.00'da çalacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.