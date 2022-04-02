Haberler TFF 1.Lig İstanbulspor - Gençlerbirliği: 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İstanbulspor - Gençlerbirliği: 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında İstanbulspor, konuk ettiği Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2022 Cumartesi 18:29
İstanbulspor - Gençlerbirliği: 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında İstanbulspor, konuk ettiği Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar
6. dakikada sağ taraftan Ali Yaşar'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Mehmet Yeşil'in kafa vuruşu kaleci Ramazan'da kaldı.
70. dakikada ceza saha dışı sağ çaprazda topla buluşan Valon Ethemi'nin sol ayakla vuruşunu kaleci Ramazan kontrol etti.
80. dakikada ceza yayı üzerinde kazanılan serbest vuruşu kullanan Valon Ethemi'nin yaptığı vuruşta top üst direğe çarparak dışarı çıktı.
84. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda kafalardan seken topu önünde bulan Gökhan Gül'ün şutunu kaleci Alperen oyun alanına çeldi.
90+5. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Sallaich'in içeri çevirdiği pasta İlker'in şutunda kaleci Alperen gole izin vermedi.

DİĞER
Son dakika: İsmail Kartal'dan Mesut Özil ve Ozan Tufan açıklaması! Kadro dışı kararı sonrası...
Diego Rossi'den büyük çıkış! 20 saat uçtu şov yaptı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor