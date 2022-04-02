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Boluspor-Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan 30. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 30. hafta mücadelesinde Boluspor sahasında Manisa FK ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına az bir süre kala futbolseverler Boluspor-Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2022 Cumartesi 09:28
Boluspor-Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan 30. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 30. hafta mücadelesinde Boluspor sahasında Manisa FK ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına az bir süre kala futbolseverler Boluspor-Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

BOLUSPOR-MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
2 Nisan Cumartesi günü oynanacak olan Boluspor Manisa FK maçının başlama düdüğü 13.30'da çalacak. Karşılaşma TRT Avaz ekranlarından naklen yayınlanacak.

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