TFF 1. Lig'de heyecan 30. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 30. hafta mücadelesinde Boluspor sahasında Manisa FK ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına az bir süre kala futbolseverler Boluspor-Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

BOLUSPOR-MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2 Nisan Cumartesi günü oynanacak olan Boluspor Manisa FK maçının başlama düdüğü 13.30'da çalacak. Karşılaşma TRT Avaz ekranlarından naklen yayınlanacak.