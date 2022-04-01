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Tuzlaspor Ümraniyespor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Spor Toto 1. Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 34 puanla 13. sırada yer alan Tuzlaspor sahasında lig ikincisi, 55 puanlı Ümraniyespor'u ağırlayacak. Zorlu mücadele öncesi futbolseverler maçın yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Tuzlaspor-Ümraniyespor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2022 Cuma 11:36
Tuzlaspor Ümraniyespor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 30. hafta maçında Tuzlaspor ile Ümraniyespor, Eyüp Stadı'nda kozlarını paylaşacak.

Mücadele öncesi Tuzlaspor, topladığı 34 puanla 13. sırada yer alıyor. 55 puanı bulunan Ümraniyespor ise 2. sırada bulunuyor.

TUZLASPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında oynanacak Tuzlaspor - Ümraniyespor maçı 1 Nisan Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS MAX 1 ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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