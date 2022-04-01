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Tuncay Şanlı dönemi

Sakaryaspor, Ercüment Coşkundere’nin yerine efsane ismini teknik patronluğa getirdi

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2022 Cuma 06:50
Tuncay Şanlı dönemi
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğa koşan Sakaryaspor, Yılmaz Vural ile anlaşamayınca efsane futbolcusu Tuncay Şanlı ile el sıkıştı. Tatangalar, geçtiğimiz hafta Teknik Direktör Ercüment Coşkundere ile yollarını ayırmıştı. Tuncay Şanlı futbola Sakarya'da başlayıp, 2 yıl top koşturduktan sonra 500 bin euro'ya Fenerbahçe'ye gitmişti. 2016-2017 sezonunda Sakarya'nın başına geçen ve 13 maça çıkan Tuncay Şanlı, 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşamıştı. O tarihten bu yana takım çalıştırmayan 40 yaşındaki hoca, "Şampiyonluk için geldim" dedi.
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