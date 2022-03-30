Taraftarla kazanacağız

Bandırmaspor'la play-off yolunda final gibi bir maça çıkacak olan Y.Samsunspor'da futbolcular Osman Çelik ve Fofana, taraftarlara çağrıda bulundu. 30 yaşındaki tecrübeli orta saha Çelik, daha önce 3 şampiyonluk yaşadığını 4.'sü Samsunspor'da yaşamak istediğini belirterek, "Bazı maçlar vardır, taraftarlar kazandırır. Bandırmaspor maçı da öyle bir maç" dedi. Bu sezon 7 gol, 5 asistle takımını sırtlayan 30 yaşındaki Fildişili forvet Fofana da taraftarın desteğiyle Süper Lig'e çıkacaklarını vurguladı.