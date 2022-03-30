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Taraftarla kazanacağız

Samsun’da Osman Çelik ve Fofana, kritik Bandırma maçı için destek istedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2022 Çarşamba 06:50
Taraftarla kazanacağız
Bandırmaspor'la play-off yolunda final gibi bir maça çıkacak olan Y.Samsunspor'da futbolcular Osman Çelik ve Fofana, taraftarlara çağrıda bulundu. 30 yaşındaki tecrübeli orta saha Çelik, daha önce 3 şampiyonluk yaşadığını 4.'sü Samsunspor'da yaşamak istediğini belirterek, "Bazı maçlar vardır, taraftarlar kazandırır. Bandırmaspor maçı da öyle bir maç" dedi. Bu sezon 7 gol, 5 asistle takımını sırtlayan 30 yaşındaki Fildişili forvet Fofana da taraftarın desteğiyle Süper Lig'e çıkacaklarını vurguladı.
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