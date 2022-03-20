Samsun çıkarması

Spor Toto 1. Lig'de play off hattını yakından ilgilendiren mücadelede Samsunspor, deplasmanda BB Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti. Karlı zeminde oynanan maçta 19'da Osman Çelik'in golüyle öne geçen Karadeniz ekibi, ilk yarının sonunda da penaltıdan Hasan Kılıç'ın sayısıyla farkı ikiye çıkardı.

SÜLEYMAN YETMEDİ

Ev sahibi Erzurumspor ile gol ataklarından ancak 82'de sonuç aldı. Süleyman Koç attığ golle takımını 1 puan ümitlendirse de bu yeterli olmadı. Samsunspor böylece 2 haftalık yenilgi serisini noktaladı ve rakibiyle puan farkını 2'ye düşürdü. Erzurum ise kötü gidişi sürdürüp galibiyet hasretini 6 maça çıkardı.