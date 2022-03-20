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Samsun çıkarması

Karadeniz ekibi, Osman ve Hasan’ın golleriyle 2 haftalık yenilgi serisini bitirdi. Erzurum’un 3 puan hasretini 6 maça çıktı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 06:50
Samsun çıkarması

Spor Toto 1. Lig'de play off hattını yakından ilgilendiren mücadelede Samsunspor, deplasmanda BB Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti. Karlı zeminde oynanan maçta 19'da Osman Çelik'in golüyle öne geçen Karadeniz ekibi, ilk yarının sonunda da penaltıdan Hasan Kılıç'ın sayısıyla farkı ikiye çıkardı.

SÜLEYMAN YETMEDİ
Ev sahibi Erzurumspor ile gol ataklarından ancak 82'de sonuç aldı. Süleyman Koç attığ golle takımını 1 puan ümitlendirse de bu yeterli olmadı. Samsunspor böylece 2 haftalık yenilgi serisini noktaladı ve rakibiyle puan farkını 2'ye düşürdü. Erzurum ise kötü gidişi sürdürüp galibiyet hasretini 6 maça çıkardı.

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