Bursaspor 2-1 Balıkesirspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Bursaspor galibiyeti hatırladı!

Spor Toto 1. Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Bursaspor ile Balıkesirspor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Onur Atasayar ve 64'te Joao Pedro kaydetti. Balıkesir'in tek golü ise 22'de Sedat Dursun'dan geldi.

Bu sonucun ardından Bursaspor 5 maç sonra kazandı ve 28 puana yükseldi. Balıkesirspor ise 11 puanda kaldı.

Ligin 30. haftasında Bursaspor Keçiörengücü'nü konuk olacak. Balıkesirspor ise BB Erzurumspor'u ağırlayacak.