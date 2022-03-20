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Bursaspor 2-1 Balıkesirspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Bursaspor galibiyeti hatırladı!

Spor haberi... Spor Toto 1. Lig'de heyecan 29. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 29. hafta karşılaşmasında Bursaspor sahasında Balıkesirspor'u ağırladı. Mücadelede gülen taraf 2-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 19:00
Bursaspor 2-1 Balıkesirspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Bursaspor galibiyeti hatırladı!

Spor Toto 1. Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Bursaspor ile Balıkesirspor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Onur Atasayar ve 64'te Joao Pedro kaydetti. Balıkesir'in tek golü ise 22'de Sedat Dursun'dan geldi.

Bu sonucun ardından Bursaspor 5 maç sonra kazandı ve 28 puana yükseldi. Balıkesirspor ise 11 puanda kaldı.

Ligin 30. haftasında Bursaspor Keçiörengücü'nü konuk olacak. Balıkesirspor ise BB Erzurumspor'u ağırlayacak.

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