Bandırmaspor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

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TFF 1. Lig'de 29. hafta maçında heyecan devam ediyor. Bandırmaspor ile Tuzlaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Bandırmaspor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MENEMENSPOR - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bandırmaspor - Tuzlaspor 20 Mart Pazar günü saat 13:30'da başlayacak ve TRT AVAZ'da canlı yayınlanacak.