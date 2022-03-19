Menemenspor-Boluspor: 3-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

NasaDoge Menemenspor, Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında sahasında Beypiliç Boluspor ile karşı karşıya geldi.

Gol düellosuna sahne olan maçı 3-2'lik skorla İzmir temsilcisi kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Muhammet Ertürk, Oğuzhan Çapar ve Abdoulaye Cisse kaydetti.

Bolu temsilcisinin Kabongo Kasongo ve Kemal Rüzgar ile bulduğu goller puan almak için yeterli olmadı. Konuk ekipte 57. dakikada ikinci sarı kartını gören Ali Keten kalan sürede takımını bir kişi eksik bıraktı.

Bu sonucun ardından puanını 35'e yükselten Menemenspor, maç fazlası ve averajla 12. sırada yer aldı. İzmir deplasmanından eli boş ayrılan Beypiliç Boluspor da 35 puan ve averajla 10. sırada konumlandı.