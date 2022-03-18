Haberler TFF 1.Lig İstanbulspor 1-1 Ankara Keçiörengücü | MAÇ SONUCU

İstanbulspor 1-1 Ankara Keçiörengücü | MAÇ SONUCU

Spor Toto 1. Lig'in 29. hafta açılış maçında İstanbulspor ile Ankara Keçiörengücü 1-1 berabere kaldı. İstanbulspor'un golünü 44. dakikada Jetmir Topalli kaydetti. Bu sezon 19 maçta sahaya çıkan Kosovalı oyuncu 6 gol ve 5 asist ile oynadı. Ankara Keçiörengücü'nün golünü ise 32. kikada penaltıdan Emeka Friday Eze attı. Nijeryalı golcü bu sezon oynadığı 22 maçta 10 gol ve 2 asist kaydetti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2022 Cuma 23:26
İstanbulspor 1-1 Ankara Keçiörengücü | MAÇ SONUCU

TFF Spor Toto 1. Lig 29. Hafta mücadelesinde İstanbulspor, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda Ankara Keçiörengücü ile karşılaştı.

İstanbulspor'un golünü 44. dakikada Jetmir Topalli kaydetti. Bu sezon 19 maçta sahaya çıkan Kosovalı oyuncu 6 gol ve 5 asist ile oynadı.

Ankara Keçiörengücü'nün golünü ise 32. kikada penaltıdan Emeka Friday Eze attı. Nijeryalı golcü bu sezon oynadığı 22 maçta 10 gol ve 2 asist kaydetti.

Bu sonuçla İstanbulspor 47 puanla üçüncü, Ankara Keçiörengücü ise 35 puanla on birinci sırada yer aldı.

DİĞER
SON DAKİKA | Esra Erol’a katılan Fatma, eşi ve kumasıyla yaşıyordu! Esra Erol Fatma’nın son halini ortaya çıkardı! İşte Fatma’nın yürek burkan o hali!
Volkan Demirel etkisi! Emre Mor rüzgar gibi esti...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor