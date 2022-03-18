İstanbulspor 1-1 Ankara Keçiörengücü | MAÇ SONUCU

TFF Spor Toto 1. Lig 29. Hafta mücadelesinde İstanbulspor, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda Ankara Keçiörengücü ile karşılaştı.

İstanbulspor'un golünü 44. dakikada Jetmir Topalli kaydetti. Bu sezon 19 maçta sahaya çıkan Kosovalı oyuncu 6 gol ve 5 asist ile oynadı.

Ankara Keçiörengücü'nün golünü ise 32. kikada penaltıdan Emeka Friday Eze attı. Nijeryalı golcü bu sezon oynadığı 22 maçta 10 gol ve 2 asist kaydetti.

Bu sonuçla İstanbulspor 47 puanla üçüncü, Ankara Keçiörengücü ise 35 puanla on birinci sırada yer aldı.