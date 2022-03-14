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Spor Toto 1. Lig Haberleri: Gençlerbirliği Kulübü 99. yaşını kutluyor

Spor Toto 1. Lig'te mücadelesini sürdüren Gençlerbirliği, resmi internet sitesinden yayınladığı mesajla 99. yaşını kutladı. İşte o mesaj...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2022 Pazartesi 11:44
Spor Toto 1. Lig Haberleri: Gençlerbirliği Kulübü 99. yaşını kutluyor

Gençlerbirliği Kulübü, kuruluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "14 Mart 1923 günü bir lisenin bahçesinde yeşeren umutlarla kurulan Gençlerbirliği, bugün 99 yaşında! Kurulduğu günden bugüne gençlere güvenmekten vazgeçmeyen, değerlerinden kopmadan büyüyen Gençlerbirliği, yüz yıla dayanan mazisiyle Türk futbolundaki özgün yerini korumaya devam ediyor." denildi.

Mesajda, "İsmiyle, armasıyla, tarihiyle ve kültürüyle özgün bir camia olan Gençlerbirliği başkenti temsil etmeye, Türkiye'nin en güzide kulüplerinden biri olmaya devam edecek. Gençlerbirliği, var ol daima!" ifadelerine yer verildi.

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