Samsun’da seri zamanı

Son iki maçını kaybeden Samsunspor, Erzurumspor karşılaşmasını çıkış maçı olarak görüyor. Play-off potasının 1 basamak altında kaldıklarını hatırlatan Teknik Direktör Fuat Çapa, "Bu takımın daha üst sıralarda olması gerektiğini uzun süredir ifade ediyoruz. Fakat şartlar bizi bu noktaya getirdi. Aldığımız kötü sonuçlar sonrası takımla toplantılar da yaptık. Çözümlerimizi belirledik. Bunları uygulamaya geçirmemiz gerekiyor. Artık galibiyet serilerine başlamamız gerekiyor. Erzurumspor maçı zorlu bir randevu olacak. Onlar da uzun süredir galibiyet alamıyor. Bizi çıkış maçı olarak görüyorlar. Fakat deplasmanda elimizden geleni yaparak 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Süper Lig yolunda tek çıkışımız olan play-off potasına girmek için son haftalarda seri yapmalıyız. Erzurumspor'la buna başlayacağız" dedi.