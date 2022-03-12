Ndlovu Çin yolcusu

Kocaelispor'da uzun süredir gerçekleşmesi beklenen Dino Ndlovu transferinde anlaşma sağlandı. Yeşil-siyahlılar, Güney Afrikalı golcüsünü, Çin ekibi Changchun Yatai'ye 350 bin euro bonservis bedeli karşılığında gönderiyor. Sezon başında bedelsiz olarak transfer edilen 32 yaşındaki tecrübeli forvet, Kocaelispor'da 1. Lig'de 15 karşılaşmaya çıktı. 9 kez ağları sarsan Ndlovu, uzun süreli sakatlığını yeni atlatmıştı.
Kocaelispor'da uzun süredir gerçekleşmesi beklenen Dino Ndlovu transferinde anlaşma sağlandı. Yeşil-siyahlılar, Güney Afrikalı golcüsünü, Çin ekibi Changchun Yatai'ye 350 bin euro bonservis bedeli karşılığında gönderiyor. Sezon başında bedelsiz olarak transfer edilen 32 yaşındaki tecrübeli forvet, Kocaelispor'da 1. Lig'de 15 karşılaşmaya çıktı. 9 kez ağları sarsan Ndlovu, uzun süreli sakatlığını yeni atlatmıştı.