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Ndlovu Çin yolcusu

Kocaelispor'da uzun süredir gerçekleşmesi beklenen Dino Ndlovu transferinde anlaşma sağlandı. Yeşil-siyahlılar, Güney Afrikalı golcüsünü, Çin ekibi Changchun Yatai'ye 350 bin euro bonservis bedeli karşılığında gönderiyor. Sezon başında bedelsiz olarak transfer edilen 32 yaşındaki tecrübeli forvet, Kocaelispor'da 1. Lig'de 15 karşılaşmaya çıktı. 9 kez ağları sarsan Ndlovu, uzun süreli sakatlığını yeni atlatmıştı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 06:50
Ndlovu Çin yolcusu
Kocaelispor'da uzun süredir gerçekleşmesi beklenen Dino Ndlovu transferinde anlaşma sağlandı. Yeşil-siyahlılar, Güney Afrikalı golcüsünü, Çin ekibi Changchun Yatai'ye 350 bin euro bonservis bedeli karşılığında gönderiyor. Sezon başında bedelsiz olarak transfer edilen 32 yaşındaki tecrübeli forvet, Kocaelispor'da 1. Lig'de 15 karşılaşmaya çıktı. 9 kez ağları sarsan Ndlovu, uzun süreli sakatlığını yeni atlatmıştı.
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