Hedef yakın

SPOR Toto 1. Lig'de zirvedeki yerini koruyan Ankaragücü'nde gözler Manisa FK karşılaşmasına çevrildi. Son maçında direkt rakiplerinden Bandırmaspor'u yenen sarı-lacivertliler, bu mücadeleden de zaferle ayrılmanın hesaplarını yaptı. 9. sırada yer alan Manisa ekibini yenmek için hazırlanan Ankaragücü, böylece kendi yerini daha da sağlama alacak. Deplasmanda zorlu bir maç olacağını vurgulayan Teknik Direktör Mustafa Dalcı, "Her zamanki gibi kazanmak için sahaya çıkacağız. Son haftalardaki formumuzu Manisa karşısında da sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.