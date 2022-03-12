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Hedef yakın

Son maçında Bandırma’yı yenen sarı-lacivertliler, Manisa engelini de aşmak istiyor. Mustafa Dalcı, sezon başındaki hedefe yakın olduklarını söyledi

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 06:50
Hedef yakın
SPOR Toto 1. Lig'de zirvedeki yerini koruyan Ankaragücü'nde gözler Manisa FK karşılaşmasına çevrildi. Son maçında direkt rakiplerinden Bandırmaspor'u yenen sarı-lacivertliler, bu mücadeleden de zaferle ayrılmanın hesaplarını yaptı. 9. sırada yer alan Manisa ekibini yenmek için hazırlanan Ankaragücü, böylece kendi yerini daha da sağlama alacak. Deplasmanda zorlu bir maç olacağını vurgulayan Teknik Direktör Mustafa Dalcı, "Her zamanki gibi kazanmak için sahaya çıkacağız. Son haftalardaki formumuzu Manisa karşısında da sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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