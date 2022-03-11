Haberler TFF 1.Lig Süper Lig'de rekorun sahibi Umut Bulut TFF 1. Lig'in de tozunu attırıyor! Eyüpspor'da o istatistik...

Süper Lig'de rekorun sahibi Umut Bulut TFF 1. Lig'in de tozunu attırıyor! Eyüpspor'da o istatistik...

Son dakika haberi... Süper Lig'de çıktığı 515 resmi maç ile en çok maça çıkan oyuncu olan Umut Bulut, şovuna TFF 1. Lig'de de devam etti. Bit dönem Trabzonspor ve Galatasaray gibi büyük takımlarda da forma giyen Umut Bulut, Eyüpspor'da oynadığı futbolla parmak ısırtıyor. Umut, Eyüpspor'da bu sezon toplam 26 maçta forma giydi. Umut Bulut, ilerleyen yaşına rağmen gollerine devam ederken, toplamda 14 gol 4 asist yapma başarısı gösterdi. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2022 Cuma 09:55 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2022 Cuma 09:58
Süper Lig'de rekorun sahibi Umut Bulut TFF 1. Lig'in tozunu attırıyor! Eyüpspor'da o istatistik...

Spor Toto 1. Lig'de 22'nci haftanın erteleme maçında Eyüpspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Heyecan dolu karşılaşma ev sahibi ekibin 3-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Müsabakaya Eyüpspor'un 38 yaşındaki santraforu Umut Bulut damga vurdu.

Süper Lig'de rekorun sahibi Umut Bulut TFF 1. Lig'in tozunu attırıyor! Eyüpspor'da o istatistik...

SÜPER LİG REKORUNUN SAHİBİ
MKE Ankaragücü formasıyla birlikte Süper Lig'de ilk kez oynama şansı bulan Umut Bulut, son olarak 2020-2021 sezonunda Yeni Malatyaspor'da forma giyerek Türkiye'nin en büyük liginde rekorun sahibi oldu. Tecrübeli futbolcu Ankaragücü, Trabzonspor, Galatasaray, Kayserispor ve Yeni Malatyaspor formalarıyla Süper Lig'de 515 maça çıktı ve bu alanda "Süper Lig'de en fazla müsabakada oynayan oyuncu" unvanını eline geçirdi.

Süper Lig'de rekorun sahibi Umut Bulut TFF 1. Lig'in tozunu attırıyor! Eyüpspor'da o istatistik...

Yeni Malatyaspor'la anlaşma sağlayamadıktan sonra sezon başında boşa çıkan Umut Bulut, Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor'un yolunu tuttu. 38 yaşındaki oyuncu İstanbul ekibinde adeta küllerinden doğdu.

Süper Lig'de rekorun sahibi Umut Bulut TFF 1. Lig'in tozunu attırıyor! Eyüpspor'da o istatistik...

14 GOL VE 4 ASİST
Eyüpspor formasıyla bu sezon 26 müsabakada oynama şansı yakalayan Umut Bulut, rakip fileleri 14 kez havalandırma başarısı gösterdi.

Süper Lig'de rekorun sahibi Umut Bulut TFF 1. Lig'in tozunu attırıyor! Eyüpspor'da o istatistik...

Milliyet'in haberine göre, tecrübeli oyuncu takım arkadaşlarına aynı süreçte 4 asist yaptı. Umut Bulut bu performansıyla 1. Lig gol krallığı yarışında 15 gollü İbrahim Yılmaz'ın arkasında 14 gollü Ahmet Sagat'la birlikte ikinci sırayı paylaşıyor.

DİĞER
Son dakika: Fenerbahçe’de yeni hoca için kritik hafta! Ali Koç teknik direktör için yola çıkıyor...
Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in ayrılık nedeni ortaya çıktı meğer Kerem ne yapsa olmamış... "İstemeden ayrıldılar"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor