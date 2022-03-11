Süper Lig'de rekorun sahibi Umut Bulut TFF 1. Lig'in de tozunu attırıyor! Eyüpspor'da o istatistik...

SÜPER LİG REKORUNUN SAHİBİ

MKE Ankaragücü formasıyla birlikte Süper Lig'de ilk kez oynama şansı bulan Umut Bulut, son olarak 2020-2021 sezonunda Yeni Malatyaspor'da forma giyerek Türkiye'nin en büyük liginde rekorun sahibi oldu. Tecrübeli futbolcu Ankaragücü, Trabzonspor, Galatasaray, Kayserispor ve Yeni Malatyaspor formalarıyla Süper Lig'de 515 maça çıktı ve bu alanda "Süper Lig'de en fazla müsabakada oynayan oyuncu" unvanını eline geçirdi.