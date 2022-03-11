Alt liglerden haberler (10.03.2022)

MAÇLAR ERTLENDİ!

TFF, olumsuz hava koşulları nedeniyle bu haftaki Spor Toto 1. Lig, TFF 2. ve 3. Lig maçlarını erteledi ve 18-21 Mart haftasına aldı. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, Kadınlar 2. Lig ve BAL maçları da bir hafta kaydırıldı.

TUZLA'YI YENECEĞİZ

Lider Ankaragücü'ne kaybeden Bandırma, evindeki Tuzla'ya hazırlanıyor. Teknik direktör Mustafa Gürsel, "Hedeflerimizi gerçekleştirmek ve üst sıraları bırakmamak için Tuzla'yı mağlup etmemiz gerekiyor" dedi.

HEDEFİMİZ BELLİ

Spor Toto 1. Lig'de 2. sıradaki Ümraniye'nin golcüsü Mevlüt Erdinç, iddialı konuştu. 35 yaşındaki santrfor, "Recep hoca ile zaten Başakşehir'de beraber çalışmıştık. Bizim hedefimiz belli; Süper Lig. Şu an her şey çok güzel gidiyor" diye konuştu.