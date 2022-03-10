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Sakarya 4 nala

Tatangalar; 20’de Ömer Bozan, 60’ta Tahir Babaoğlu, 70’te Hurşit Taşçı ve 72’de Ali Özgün’ün golleriyle kazandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2022 Perşembe 06:50
Sakarya 4 nala

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta eski görkemli günlerini yaşayan Sakaryaspor, Çorum'u konuk ettiği maçta gol olup yağdı... Dolu tribünler önünde maça etkili başlayan Tatangalar, 20. dakikada öne geçti. Burak Süleyman'ın sağdan ortasına Ümit Kurt kafayı vurdu, savunmadan seken topu Ömer Bozan filelere yolladı: 1-0. 60'ta Oğuz Yıldırım sağdan çizgiye inip yaptığı ortada kaleciyi geçen topa Tahir'e sadece dokunmak kaldı: 2-0. 64'te Burak Çalık, Mehmet Akyüz'den aldığı pasla ceza sahası dışından vurdu: 2-1.

7 MAÇ 17 PUAN ALDI
70. dakikada Ömer Bozan orta sahadan taşıdığı topu sol kanattaki Hurşit Taşçı'ya verdi. Hurşit, ceza sahası içine çaprazdan girerek nefis vurdu: 3-1. 72'de Ali Özgün farkı üçe çıkaran golü kaydetti: 4-1. Ligde 30 Ocak'tan bu yana mağlup olmayan Sakarya, son 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlikle 17 puan topladı ve şampiyonluk yolunda bir adım daha attı.

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