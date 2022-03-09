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Nasadoge Menemenspor iç saha avantajına güveniyor

Spor Toto 1.Lig'de son aldığı galibiyetle küme düşme potasından uzaklaşmaya başlayan Menemenspor önünde oynayacağı 2 maçı evde oynamanın avantajını kullanarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2022 Çarşamba 14:04
Nasadoge Menemenspor iç saha avantajına güveniyor

Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Yılport Samsunspor'u 4-2 yenerek alt sıralardan kurtuluş yolunda umutlanan Nasadoge Menemenspor, üst üste iki maçını evinde oynayacak.

Bu hafta Beypiliç Boluspor'u konuk edecek sarı-lacivertliler, ardından ise üst sıraları hedefleyen İstanbulspor'u ağırlayacak. Teknik direktör Cenk Laleci taraftarın desteği ile iki maçtan 6 puan beklediklerini söyledi. Her maçın çok kritik olduğunu vurgulayan genç teknik adam, "Samsunspor galibiyeti bize moral ve özgüven verdi. Şimdi ise iç saha avantajımızı en iyi şekilde kullanmak istiyoruz. Boluspor ve İstanbulspor maçlarını kayıpsız geçerek iyice alt sıralarla bağlarımızı koparmak amacındayız" dedi.

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