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Spor Toto 1.Lig Haberleri: Altınordu'da eksikler düşündürüyor

Spor Toto 1.Lig'de son 2 maçını kazanıp küme düşme potasından kurtulmak için önemli galibiyetler alan Altınordu'da, forvet hattındaki oyuncuların olmayışı teknik heyeti düşündürüyor. Ligin 29. haftasında şampiyonluk yolunda iddialı olan Bereket Sigorta Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Altınordu'nun ileri uçta Anıl'ı oynatması bekleniyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2022 Salı 16:24
Spor Toto 1.Lig Haberleri: Altınordu'da eksikler düşündürüyor

Spor Toto 1'inci Lig'de cumartesi günü deplasmanda zirve takipçisi Bereket Sigorta Ümraniyespor'la oynayacağı zorlu maça odaklanan Altınordu'da santrfor Hüsamettin Yener'in sarı kart cezalısı durumuna düşmesi teknik ekibin keyfini kaçırdı. İzmir ekibinde sakatlığının nüksetmesi nedeniyle Menemenspor (D) ve Erzurumspor müsabakalarında kadroda yer almayan tecrübeli golcü Ahmet Dereli'nin bu hafta da büyük ihtimalle riske edilmeyeceği bildirildi.

Ahmet Dereli'nin sakat, Hüsamettin'in cezalı olduğu kırmızı-lacivertlilerde teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun ileri uçta şimdiye kadar gol atma başarısı gösteremeyen 22 yaşındaki Anıl'ı sahaya sürmesi bekleniyor. Henüz forma şansı bulamayan altyapı patentli 20 yaşındaki Gökberk de alternatif golcü olarak kulübede görev bekleyecek. Kürşad ve Kubilay'ın cezalarının sona erdiği Altınordu'da belinden sakatlık yaşayan sol bek Ali Dere'nin durumu ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

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