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Spor Toto 1.Lig'de dikkat çeken ayrıntı! Kendi sahasında bunu yaşamayan takım kalmadı

Spor Toto 1.Lig'de 28. haftada oynanan mücalelerle birlikte heyecan tüm hızıyla devam etti. 28. hafta müsabakalarının ardından artık ligde kendi evinde kaybetmeyen takım kalmadı. Samsunspor'un Menemenspor'a kendi evinde 4-2 mağlup olmasıyla birlikte bu istatistik son bulmuş oldu. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2022 Pazartesi 11:57 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2022 Pazartesi 11:57
Spor Toto 1.Lig'de dikkat çeken ayrıntı! Kendi sahasında bunu yaşamayan takım kalmadı

Spor Toto 1. Lig'de Samsunspor'un da kendi sahasında kaybetmesi ile ligde evinde maç kaybetmeyen takım kalmadı.

Spor Toto 1. Lig'de 28. haftaya kadar kendi sahasında mağlubiyeti olmayan tek takım Samsunspor'du. Bu sezon 13 maçında 7 galibiyet, 6 beraberlik alan kırmızı-beyazlılar ligin 28. haftasında ağırladığı Menemenspor'a 4-2 yenilerek geçen sezonun son 2 haftasıyla birlikte toplamda 16. iç saha maçında mağlubiyetle tanıştı. Bu mağlubiyetle beraber Samsunspor kendi sahasında 15 maç sonra kaybetmiş oldu.

Ligde kendi sahasında oynadıkları maçlarda en az mağlubiyet alan takımlar sırasıyla Samsunspor (1), Ümraniyespor (1) ve Ankaragücü (1), B. B. Erzurumspor (2), Adanaspor (2), Boluspor (2), Keçiörengücü (2) ve Menemenspor (2), İstanbulspor (3) ve Eyüpspor (3), Bandırmaspor (4), Manisa F. K. (4) ve Tuzlaspor (4), Kocaelispor (5), Bursaspor (5), Gençlerbirliği (6), Denizlispor (6), Altınordu (8) ve Balıkesirspor (10) oldu.
1. Lig'de 29. hafta müsabakaları 11 Mart'ta oynanmaya başlanıp, 14 Mart'ta sona erecek.

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