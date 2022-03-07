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Spor Toto 1.Lig haberleri: Manisa FK'da seri sona erdi

Manisa FK Spor Toto 1.Lig'de peş peşe aldığı galibiyetlerin devamlılığını sağlayamadı. 6 Mart Pazar günü oynanan Adana Demirspor maçında sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlı ekip galibiyet serisini devam ettiremedi. Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay maça ve geleceğe dair açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2022 Pazartesi 14:15
Spor Toto 1.Lig haberleri: Manisa FK'da seri sona erdi

Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste Bereket Sigorta Ümraniyespor ve Eyüpspor'u evinde yenerek Play-Off yolunda umutlanan Manisa Futbol Kulübü, seriyi Adana'da bitirdi. Adanaspor'a deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup olan siyah-beyazlılar ilk 6 yolunda yara aldı. Play-Off barajını 6 puan geriden takip eden Manisa FK'da teknik direktör Turgay Altay alınan yenilgiyi iş kazası olarak değerlendirdi.

Yollarına pes etmeden devam edeceklerini vurgulayan Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay, "Beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. İki tane anlamsız duran toptan gol yedik. Hesaplar şaştı. Bahane üreten biri değilim. Herkes herkesi yenebiliyor. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Mağlubiyeti iş kazası olarak görüyorum. Play-Off'tan biraz geri kaldık. Çalışmaya devam edeceğiz. Bu hafta lider Ankaragücü ile oynayacağız. Kazanıp yolumuza bakacağız" diye konuştu.

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