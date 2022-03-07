Adana uyandı

Spor Toto 1. Lig'de son 6 maçında 4 yenilgi, 2 beraberlik alan Adanaspor, kötü gidişine Manisa FK karşısında son verdi. 18. dakikada Ozegovic'in şutu üstten auta gitti. 45'te Benasser'in ceza sahasına gönderdiği topu kontrol eden Tetteh'in şutu direkten döndü. 47'de Celil'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Eren kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0.
74. dakikada Celil'in yerden kullandığı serbest vuruşta kaleci Birkan çeldi. Ardından yaşanan karambolde topu önünde bulan Bennasser, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-0. Faslı futbolcu ilk golünü attı. 76'da Anıl'ın ceza sahasına yaptığı ortada Ozegovic'in kafa vuruşu kaleci Karacic'te kaldı. 84'te Nizamettin'in ortasında Ozegovic kafa vuruşu kaleyi bulmadı.
Spor Toto 1. Lig'de son 6 maçında 4 yenilgi, 2 beraberlik alan Adanaspor, kötü gidişine Manisa FK karşısında son verdi. 18. dakikada Ozegovic'in şutu üstten auta gitti. 45'te Benasser'in ceza sahasına gönderdiği topu kontrol eden Tetteh'in şutu direkten döndü. 47'de Celil'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Eren kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0.
DİĞER