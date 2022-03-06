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Boluspor Bursaspor: 1-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Boluspor, evinde Bursaspor'u konuk etti. Müsabaka, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2022 Pazar 15:29
Boluspor Bursaspor: 1-1 | MAÇ SONUCU ÖZET
Spor Toto 1. Lig'in 28. hafta maçında Boluspor, evinde Bursaspor'u ağırladı.

Ev sahibi ekibin 9 kişi kaldığı maçta mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Boluspor'un golünü 42. dakikada Kassongo atarken, Bursaspor'un golünü ise 58. dakikada Zalazar kaydetti.

Bu sonucun ardından Boluspor 35 puanla 10. sırada yer aldı. Küme düşme hattında olan Bursaspor ise 18. sırada 25 puanda kaldı.

Boluspor'da kırmızı kart gören isimler ise Bala ve Roshi oldu. İki oyuncu, Boluspor'un gelecek hafta oynayacağı Menemen Belediyespor maçında cezası nedeniyle yer alamayacak.

Bursaspor ise gelecek hafta evinde Balıkesirspor'u ağırlayacak.
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