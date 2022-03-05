Seri sürecek

SPOR Toto 1. Lig'de zirveyi hedefleyen Bandırmaspor, bugün zorlu deplasmanda Ankaragücü'yle karşılaşacak. Son iki maçından galibiyetle ayrılan bordo-beyazlılar, kritik maçtan 3 puanla ayrılarak zirveye bir adım daha yaklaşmayı planlıyor. Bu sezon dış sahada 12 maçta topladığı 20 puanla en başarılı ekiplerden biri olan Bandırmaspor'un Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "Bu performansımızı Ankaragücü maçında da sürdürmek istiyoruz. Sezonun en kritik karşılaşmalarından biri olacak. Rakibimizin kaliteli bir kadrosu var ve liderlik koltuğunda oturuyorlar. Bu maç bizim için dönüş maçı olabilecek nitelikte. Kazanırsak zirveye bir adım daha yaklaşmış olacağız. Ankaragücü maçında tüm planlarımızı galibiyet üzerine yaptık. 3 puanı alacağımıza yürekten inanıyorum. Bu takım Süper Lig biletini alacak güce sahip" diye konuştu.