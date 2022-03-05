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Hasret bitecek

Deplasmanda yaklaşık 6 aydır kazanamayan Erzurumspor, Altınordu’yu İzmir’de yenerek bu seriye son vermek istiyor

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2022 Cumartesi 06:50
Hasret bitecek
Spor Toto 1. Lig'de play-off potasından kopmak istemeyen BB Erzurumspor, bugün Altınordu'yla deplasmanda karşılaşacak. Mavi-beyazlılar, son haftalardaki gidişatın yanı sıra dış sahadaki kötü performansına da son vermeyi planlıyor. Deplasmanda son olarak 18 Eylül 2021'de oynanan Eyüpspor maçından zaferle ayrılan Dadaşlar, daha sonra 9 lig maçından da 3 puan çıkartamadı. 6 beraberlik ve 3 yenilgi alan mavi-beyazlılar, İzmir'de Altınordu'yu yenerek hasretine son vermenin hesaplarını yaptı. Bu sezon deplasmanda sadece 2 kez kazanan BB Erzurumspor, 4. haftada oynanan Manisa FK maçından 1-0'lık skorla galip ayrılmıştı.
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