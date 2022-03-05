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Altınordu - BB Erzurumspor 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Altınordu sahasında BB Erzurumspor'u konuk etti. Mücadeleyi 1-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Altınordu'ya galibiyeti getiren golü Ahmet İlhan Özek kaydetti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2022 Cumartesi 15:31
Altınordu - BB Erzurumspor 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Altınordu ile BB Erzurumspor, Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında kozlarını paylaştı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Burak Şeker düdük çaldı.

Zorlu mücadeleyi 1-0 kazanan Altınordu 3 puanı hanesine yazdırdı. İzmir ekibine galibiyeti getiren gol 42. dakikada Ahmet İlhan Özek'ten geldi.

ERZURUMSPOR 5 MAÇTIR KAZANAMIYOR!
Süper Lig hedefindeki BB Erzurumspor son haftalardaki performansıyla taraftarını üzüyor. Deplasmanda Altınordu'ya mağlup olan mavi-beyazlılar ligde 5 maçtır galibiyet yüzü göremedi.

Bu sonuçla Altınordu puanını 28'e yükseltti. BB Erzurumspor ise 44 puanda kaldı.

Önümüzdeki hafta Altınordu deplasmanda Ümraniyespor'un konuğu olacak. BB Erzurumspor ise sahasında Samsunspor'u ağırlayacak.


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