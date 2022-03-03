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Tuzla güldü

22. haftada oynanamayan karşılaşmayı mavi-beyazlılar, 79’da 1 0 Francis Ezeh’in kaydettiği golle kazandı ve puanını 34’e yükseltti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2022 Perşembe 06:50
Tuzla güldü

TFF 1. Lig'de orta sıralarda yer alan iki takımın mücadelesinde Tuzlaspor deplasmanda Boluspor'u tek golle mağlup etti. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçın ilk devresinde fazla pozisyon olmadı. Bu 45 dakikadan gol sesi de çıkmadı. İkinci yarıda ise her iki takım da daha fazla risk almaya başladı. Dakikalar 79'u gösterirken konuk ekip Ezeh ile üstünlük sayısını buldu. Ezeh'in golüyle 1-0 öne geçen Tuzlaspor karşılaşmanın kalan bölümünde kalesini iyi savunarak mücadeleyi 1-0 kazandı. İstanbul temsilcisi bu skorla puanını 34'e yükseltmeyi başardı.

EZEH FARKINI GÖSTERDİ
Tuzlaspor'un devre arasında renklerine bağladığı Francis Ezeh kısa sürede takımına önemli katkıda bulundu. Nijeryalı hücum oyuncusu, İstanbul ekibinin formasını 5 defa taşırken, 2 gol kaydetti. 24 yaşındaki forvetin gol attığı 2 maçı da Tuzlaspor 1-0'lık skorlarla kazandı. Mavi-beyazlılar böylelikle yeni transferi Ezeh'in sayesinde 6 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

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